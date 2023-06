MotoGP | Marquez non spinge nelle prime libere ad Assen: obiettivo raccolta dati sulla RCV [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Honda – Tensione alta in casa Honda al termine della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda ad Assen, settima prova del mondiale 2023 di MotoGP.

Come ammesso nelle dichiarazioni pre-weekend, riportate anche sul nostro sito giorni fa (QUI IL LINK), lo spagnolo ha scelto di non spingere nel primo turno di attività in pista, pretendo un approccio più cauto, utile alla squadra per la raccolta e l’analisi di dati sulla “pericolosa” RCV. Una situazione sorprendente che di fatto offre un seguito al rifiuto dello stesso iberico di gareggiare al Sachsenring dopo le tante cadute nel corso del fine settimane.

Non è chiaro se questo “atteggiamento” proseguirà anche nel pomeriggio, e quindi nel proseguo del week-end, o se Marquez deciderà di sfruttare il potenziale a propria disposizione per puntare al passaggio in Q2. Marc, ricordiamo, ha chiuso le libere di questa mattina con il 21° crono, ben lontani dai tempi ottenuti dai primi in graduatoria.