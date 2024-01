MotoGP | Yamaha, 2023 da “horror”, le parole di Lin Jarvis [VIDEO]

Yamaha MotoGP 2023 – La stagione MotoGP 2023 della Yamaha è stata un vero e proprio calvario. Attraverso un video pubblicato sui social la spiega il Managing Director nonchè Team Manager del Monster Yamaha MotoGP Lin Jarvis.

Fabio Quartararo e Franco Morbidelli non sono quasi mai stati in lizza per le posizioni di vertice e alla fine hanno chiuso il Campionato in decima e tredicesima posizione, lontanissimi dalla vetta.

Ecco cosa ha detto Jarvis che il prossimo anno vedrà affiancare Alex Rins a Fabio Quartararo e che potrà godere delle concessioni. La Yamaha è infatti in fascia “D” e potrà provare nei test con i piloti ufficiali, avrà più gomme a disposizione per i test e potrà sviluppare sia motore che aerodinamica.

Dichiarazioni Lin Jarvis Stagione MotoGP 2023 Yamaha

“Innanzitutto è stata una stagione molto lunga, 20 gare, (39 comprese le Sprint Race), una stagione piuttosto dura, credo per tutti. Lo scorso anno quando siamo arrivati all’ultima gara e abbiamo battagliato per il titolo, quest’anno all’ultima gara abbiamo battagliato per la nona e decima posizione in Campionato. E’ stato un anno difficile, abbiamo visto un miglioramento nella seconda parte della stagione. Direi che la prima parte della stagione è stata molto difficile. Quando abbiamo capito che non eravamo competitivi ci siamo abituati a quella situazione, ma poi ci siamo riuniti e abbiamo cambiato mentalità e siamo migliorati, ma non fino a dove volevamo essere e abbiamo sicuramente intenzione di essere più forti in futuro.”

