MotoGP | Marc Marquez sulla Ducati: “Amore a prima vista? In realtà a questa cosa non ci credo”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez è da oggi a tutti gli effetti un pilota Ducati Gresini ed ha potuto parlare del debutto avvenuto a Valencia.

Le prime impressioni dell’otto volte iridato sono state positive, anche se il #93 vuole aspettare i test di Sepang e poi quelli del Qatar per capire se con la “Rossa” a due ruote potrà lottare per vittorie e di conseguenza per il titolo.

Gli ingredienti ci sono tutti e pur non disponendo dell’ultima evoluzione della Desmosedici GP, in tanti sia nel paddock che al di fuori lo danno come pretendente al titolo. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Debutto Ducati MotoGP

“Sono contento del primo test con Gresini. Ero nervoso alla prima uscita, arrivano da undici anni di lavoro con lo stesso gruppo di persone, con la stessa moto. È stato un cambiamento molto grande, però la prima uscita è servita a rilassarmi. Ho visto che tutto andava bene. È vero che dobbiamo ancora lavorare tanto, sentire meglio la posizione della moto e cambiarla ancora un po’. Certo, con il team devo ancora capire tante cose, così come loro devono capire il mio modo di lavorare, ma questa è solo una questione di tempo. Ma è un passo normale da compiere.”

Dichiarazioni Marc Marquez Debutto Ducati Team Gresini MotoGP

“In tutto questo ogni persona del Team Gresini mi ha aiutato molto a rilassarmi. Non ho sentito la pressione e questa è stata la cosa più bella. Se è amore a prima vista? In realtà a questa cosa non ci credo, perché alcune volte non va bene. Allora preferisco un amore più profondo. E per capire se un amore è profondo dobbiamo capire come andrà su circuiti come la Malesia, il Qatar e poi vedremo. Abbiamo quello che abbiamo, diamo il cento per cento e sono certo che un team come Gresini mi aiuterà.”

