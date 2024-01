MotoGP | Bezzecchi: “Rimanere nel Team VR46 non è stata solo questione di cuore”

MotoGP Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha preso una decisione difficile nel 2023 in ottica 2024, doveva scegliere tra avere la Ducati ufficiale ma con il Team Pramac, oppure rimanere nel Team di Valentino Rossi, ma con la “vecchia” Desmosedici GP.

Alla fine il #72 ha preferito continuare con la squadra del nove volte iridato dove si è subito trovato benissimo, chiudendo il Campionato al terzo posto alle spalle di Pecco Bagnaia e Jorge Martin dopo essere stato “Rookie of The Year” nel 2022.

Quella che sembrava “solo” una decisione di cuore ha trovato anche altre spiegazioni che lo stesso Bezzecchi ha spiegato ai colleghi di Speedweek.com

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Motivi Rimanere con Valentino Rossi MotoGP 2024

“Naturalmente, attribuisco sempre importanza a ciò che mi fa sentire bene ma non è solo una decisione di cuore. Dietro a questo c’è una precisa considerazione, che io, perché mi conosco, ho concordato con me stesso. Ho pensato a cosa poteva essere meglio per me. Al giorno d’oggi in MotoGP devi essere subito veloce. Ho provato nella mia testa in molti modi diversi a capire se avessi potuto raggiungere immediatamente la stessa velocità con altre persone, perché devi essere lì in pochissimo tempo. Non sono preoccupato di avere la moto della scorsa stagione, sono pronto, all’inizio la moto sarà sicuramente forte.”

