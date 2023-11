MotoGP | Vinales ringrazia Aprilia dopo la pole position nelle qualifiche di Valencia [VIDEO]

MotoGP GP Valencia Vinales – Pole position, la prima con i colori dell’Aprilia, e record della pista per Maverick Vinales nella sessione di qualifiche valide per il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. A conferma dell’ottimo ritmo tenuto nelle libere di ieri, lo spagnolo è riuscito a sfruttare al meglio il potenziale della RS-GP, garantendosi un piazzamento quanto mai importante non solo per la Sprint di questo pomeriggio, ma anche per la gara vera e propria di domani.

Inoltre, nell’intervista post-qualifica concessa ad Antonio Boselli, l’ex Yamaha ha rimarcato il gran lavoro svolto dalla Casa di Noale sulla moto, precisando come questo risultato sia il frutto di tutto l’impegno dell’ultimo periodo. Vinales, ricordiamo, partirà con accanto Pecco Bagnaia e Johann Zarco. Appuntamento alle 15.00 per la partenza dell’ultima Sprint della stagione al Ricardo Tormo di Valencia.