MotoGP | Zarco a caccia del podio nella Sprint dopo le qualifiche di Valencia [VIDEO]

MotoGP GP Valencia Zarco – Johann Zarco a caccia del podio nella Sprint del prossimo Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Il francese, grazie ad un gran giro al fotofinish, è riuscito a conquistare la terza posizione nelle qualifiche di questa mattina, garantendosi un piazzamento importante in vista non solo della gara breve, ma anche della corsa vera e propria di domani.

Da capire se il team Pramac attuerà un gioco di scuderia con Jorge Martin, sesto sulla griglia di partenza e in cerca di punti fondamentali per tenere aperta la partita in campionato con Pecco Bagnaia. Appuntamento alle 15.00 per la partenza dell’ultima Sprint della stagione al Ricardo Tormo di Valencia.