MotoGP | Bagnaia si riscatta e ottiene la prima fila nelle qualifiche di Valencia [VIDEO]

MotoGP GP Valencia Bagnaia – Intervistato da Antonio Boselli, Pecco Bagnaia non ha nascosto la propria soddisfazione per il secondo crono ottenuto nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio della Comunità Valencia, ultima prova del mondiale 2023 di MotoGP.

Dopo le difficoltà di ieri, l’italiano del team Ducati Lenovo è riuscito a guadagnarsi il secondo tempo, garantendosi un piazzamento importante non solo per la Sprint di questo pomeriggio, ma anche per la gara lunga in programma domani alle 15.00. Davanti a lui, ricordiamo, scatterà l’Aprilia di Maverick Vinales, mentre alle sue spalle di posizionerà la Pramac di Johann Zarco. Appuntamento alle 15.00 per la partenza dell’ultima Sprint della stagione al Ricardo Tormo di Valencia.