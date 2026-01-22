MotoGP | Valentino Rossi rinnova il legame con Yamaha

VR46 Racing Apparel e Yamaha annunciano l’inizio di una partnership pluriennale che apre un nuovo capitolo nel rapporto tra Valentino Rossi e la Casa dei Tre Diapason. Una relazione che si sviluppa e si rafforza attraverso una visione comune, capace di fondere stile, identità e spirito racing dentro e fuori dal circuito.

Il progetto vede al centro Valentino Rossi, nel suo ruolo di Brand Ambassador globale Yamaha, protagonista di un percorso che oggi si concretizza in due collezioni ufficiali VR46 Racing Apparel: Yamaha Ambassador e Yamaha Heritage. Due linee create per esprimere, attraverso l’abbigliamento, il presente e la continuità di un legame iconico.

La collezione Yamaha Ambassador incarna lo stile che accompagna Valentino Rossi in ogni suo impegno ufficiale con Yamaha. Un progetto che rispecchia il suo ruolo attuale, combinando tecnicità e cura estetica in una proposta pensata per interpretare il mondo racing in modo moderno.

A fianco di questa linea, la collezione Yamaha Heritage rende omaggio al patrimonio sportivo di Valentino Rossi, reinterpretando in chiave contemporanea alcuni dei momenti più iconici della sua carriera. Per la stagione 2026, l’attenzione si concentra sugli indimenticabili anni 2008 e 2009, con un riferimento speciale anche al marchio FIAT, partner di una delle annate più significative della sua storia agonistica.

Due collezioni diverse per ispirazione e linguaggio, ma unite da una stessa identità, che racconta il legame tra Valentino Rossi e Yamaha come un progetto dinamico, attuale e orientato al futuro.

