MotoGP | Bagnaia e Marc Marquez con Dindo Capello a bordo di Audi RS e-tron GT performance [VIDEO]

I due piloti ufficiali Ducati MotoGP si sono alternati al volante del bolide da 925 CV

di Alessio Brunori22 Gennaio, 2026
Pecco Bagnaia e Marc Marquez hanno avuto l’occasione di provare l’Audi RS e-tron GT performance, l’auto di serie più potente (925 CV) mai realizzata dalla casa dai quattro anelli.

A Madonna di Campiglio, dove c’è stata la presentazione del Ducati Lenovo Team, i due Campioni si sono alternati al volante assieme a Dindo Capello, Ambassador Audi Sport e tre volte vincitore dell’iconica 24 Ore di Le Mans.

In uno scambio di sensazioni di guida volte a sfruttare al meglio l’handling della vettura su ghiaccio, gli alfieri di Borgo Panigale hanno potuto apprezzare i vantaggi competitivi della GT Audi quali la marcata rigidità torsionale, la ripartizione dei pesi estremamente bilanciata – 50:50 tra avantreno e retrotreno – il baricentro fortemente ribassato, inferiore persino alla supercar Audi R8, lo sterzo integrale e le sospensioni attive.

Ricordiamo che Audi Group è l’unica realtà mondiale impegnata sia in Formula 1, a marzo la monoposto Audi Revolut R26 debutterà nel primo Gran Premio della storia del Brand, sia in MotoGP, attraverso la controllata Ducati Motor Holding.

Pecco Bagnaia e Marc Marquez Audi RS e-tron GT performance

