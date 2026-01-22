SBK | Test Jerez: Bulega chiude in testa, Rea in pista come tester Honda

Nicolò Bulega su Ducati è stato il più veloce nella seconda e conclusiva giornata di test Superbike sul circuito di Jerez.

Il Campione del Mondo Supersport 2023, nonché due volte vice-campione del Mondo Superbike, ha portato in testa la nuova Panigale V4R dell’Aruba.it Racing.

Miglior crono con il tempo di 1:39.331, 0.119s meglio Alex Lowes su Bimota by Kawasaki Racing Team e 0.439s meglio della Yamaha del Team Pata Maxus di Xavi Vierge.

Quarto tempo per la Ducati del Marc VDS Racing Team di Sam Lowes, con il britannico che ha preceduto la migliore delle BMW, quella del Test Team di Michael van der Mark.

Buon sesto tempo per Iker Lecuona, che quest’anno sostituisce Alvaro Bautista in sella alla seconda Ducati ufficiale. Il team-mate di Bulega è davanti alla Bimota by Kawasaki Racing Team, quella del nostro Axel Bassani.

Chiudono la Top Ten i Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e la Honda del collaudatore e sei volte campione del mondo Jonathan Rea.

Yari Montella con la Ducati Panigale V4R del Team Barni Spark Racing Team ha chiuso 14esimo a 1.125s dalla vetta. Dietro a lui staccato di soli 0.019s il team-mate Alvaro Bautista.

Il ternano Danilo Petrucci in sella alla BMW ufficiale del Rokit BMW Motorrad World SBK Team, dopo essere stato il più veloce sotto la pioggia, ha chiuso 17esimo a 1.492s dalla vetta.

Lorenzo Baldassarri, passato quest’anno alla Superbike, ha ottenuto il 23esimo tempo. Il pilota del Team Go Eleven ha chiuso davanti al connazionale del team Motocorsa Racing, Alberto Surra.

In pista con una Ducati “stradale” anche Enea Bastianini, rider KTM Tech3 MotoGP.

Tempi Test Jerez SBK Day 2 Gennaio 2026

01 sbk Nicoló BULEGA 1:39.331

02 sbk Alex LOWES 1:39.450 0.119

03 sbk Xavi VIERGE 1:39.770 0.439

04 sbk Sam LOWES 1:39.811 0.480

05 sbk Michael VD MARK 1:39.836 0.505

06 sbk Iker LECUONA 1:39.979 0.648

07 sbk Axel BASSANI 1:40.069 0.738

08 sbk Andrea LOCATELLI 1:40.345 1.014

09 sbk Stefano MANZI 1:40.347 1.016

10 sbk HRC Test Bike 1 1:40.442 1.111

11 sbk Garrett GERLOFF 1:40.445 1.114

12 sbk Miguel OLIVEIRA 1:40.447 1.116

13 sbk Jake DIXON 1:40.450 1.119

14 sbk Yari MONTELLA 1:40.456 1.125

15 sbk Álvaro BAUTISTA 1:40.475 1.144

16 sbk Tarran MACKENZIE 1:40.760 1.429

17 sbk Danilo PETRUCCI 1:40.823 1.492

18 sbk Hannes SOOMER 1:41.127 1.796

19 sbk Twan SMITS 1:41.192 1.861

20 sbk Tetsuta NAGASHIMA 1:41.214 1.883

21 sbk Remy GARDNER 1:41.249 1.918

22 sbk Xavi FORÉS 1:41.476 2.145

23 sbk Lorenzo BALDASARRI 1:41.772 2.441

24 sbk Alberto SURRA 1:41.815 2.484

25 mgp Enea BASTIANINI 1:42.805 3.474

26 ssp Philipp ÖTTL 1:42.931 3.600

27 ssp Jeremy ALCOBA 1:43.500 4.169

28 ssp Matteo FERRARI 1:43.672 4.341

29 ssp Xavi CARDELUS 1:43.812 4.481

30 ewc Foray-Checa-Schrotter 1:44.046 4.715

31 ssp Dominique AEGERTER 1:44.501 5.170

5/5 - (4 votes)