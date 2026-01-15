MotoGP | Bezzecchi: “Si impara sempre dai momenti di m*rda”

Marco Bezzecchi dopo aver parlato durante la conferenza stampa della presentazione della nuova Aprilia RS-GP, ha risposto anche alle domande dei giornalisti presenti negli studi Sky di Milano.

Il “Bez” ha risposto a domande di vari argomenti come mercato piloti, Aprilia, moto migliore mai guidata (e qui ha sorpreso tutti parlando della Mahindra Moto3, ndr), competitività RS-GP rispetto alla concorrenza e tanti altri argomenti che troverete qui sotto.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Mercato Piloti Presentazione Aprilia MotoGP 2026

“Faccio fatica a rispondere perché praticamente non abbiamo neanche acceso la moto una volta e già parlare di queste cose è strano. Comunque, fondamentalmente il mio obiettivo è quello di pensarci un ‘pelo’ più avanti. Perché è vero che adesso è il momento che magari potrei anche sfruttarmi a mio favore, però io voglio iniziare a girare in moto, poi dopo il resto viene di conseguenza..”

La moto che hai guidato a fine dell’anno scorso a Valencia è la miglior moto che tu abbia mai guidato?

“La miglior moto che ho mai guidato in vita mia è la Mahindra Moto3, aveva un telaio che ‘spacca’, un telaio devastante. Era sicuramente una gran moto. Infatti non a caso ce l’ho in casa, ma ci metterò anche l’RS-GP.”

Qual è l’aspetto che ti ha colpito di più in Aprilia nel 2025? Fattore Tecnico, umano?

“La cosa che mi è piaciuta di più è stata la prima volta che sono andato in azienda, quando avevo firmato da poco. Vedere gli occhi di tutti i ragazzi, ingegneri e non solo, l’emozione nel vedermi, nonostante venissi da una stagione difficile nel 2024. Ho sentito quella sorta di fiducia nei miei confronti e quella voglia di vedermi andar bene. Mi ha emozionato tantissimo. È stato lo stesso quando sono tornato a fine stagione: ho rivisto lo stesso orgoglio. A livello di emozioni è stata una delle cose più belle della mia vita. Poi chiaramente l’approccio alle gare mi è piaciuto tantissimo, ma a livello emotivo quella è stata la cosa più bella.”

Quanto pensi che siate distanti dall’essere competitivi con la Ducati per tutto l’anno? E su di te: questo è un inverno diverso, ti presenti come un punto di riferimento Aprilia. Hai lavorato su qualcosa in particolare?

“Intanto non si tratta solo di Ducati, ma di tutti i costruttori e piloti rivali. L’anno scorso c’è stato Marc (Marquez) che è stato super forte, quindi di conseguenza anche la Ducati. Però non mi soffermerei solo su quello.

Noi dobbiamo concentrarci su di noi, su Aprilia, cercando di fare il massimo, migliorarci giorno dopo giorno e mantenere quel giusto mix tra soddisfazione e fame di fare di più. Sono sicuro che gli ingegneri e io personalmente daremo il massimo.”

“Per quanto riguarda me, sì, ho lavorato su qualcosa. Cerco sempre di migliorare, perché c’è sempre qualcosa da migliorare. Magari vivi situazioni che ti insegnano qualcosa. Per esempio, questa conferenza stampa mi potrebbe insegnare qualcosa… poi magari vado a casa e penso: ‘Ok, lì avrei potuto fare di meglio, tipo non insultare…’ però no, scherzo. Ho lavorato anche fisicamente, perché oggi è fondamentale. E poi avere serenità a casa, ognuno ha la sua. E tanta voglia di andare in moto, che non vedo l’ora di sfogare.”

Ti forma di più una stagione complicata o una positiva?

“Una volta il mio preparatore mi ha detto: “Sarebbe bello dimagrire mangiando la Nutella, però si impara sempre nei momenti di merda. E sposo abbastanza questa filosofia.”

Ti aspetti che il cambio regolamento 2027 stravolga i valori in campo?

“È difficile, siamo tutti un po’ messi così, non sappiamo dove andiamo. È un cambio grande per moto, gomme, un po’ tutto. Ma non è per quello che voglio salire in moto: è perché è quello che voglio fare. Mi rende più tranquillo. Poi penserò al resto. Non mi interessa troppo cosa cambierà: bisogna essere convinti delle proprie idee.»

Nel mercato piloti, un pilota ambizioso pensa più a vincere o a guadagnare?

“Dipende da come sei fatto. Se vuoi guadagnare molto, hai persone che lavorano per quello. Se vuoi la moto migliore e sei disposto a rinunciare a tutto per provare a vincere, il tuo manager deve fare quello. Quando vinci, comunque, già guadagni. Per me lo scopo non sono i soldi: il mio scopo è fare il meglio che posso con le moto, lottare per vincere. Poi se vinco divento anche ricco, quindi mi va bene due volte. Per adesso tutto più o meno normale, soldi pochi, però è bello.”

Se ti dicessero che quest’anno arrivi terzo nel mondiale, magari più vicino ai Marquez, come la prenderesti?

“Sicuramente se me l’avessero detto ai test di Jerez sarei stato contento, e lo sono. È chiaro che mi piacerebbe sempre fare un po’ meglio, essere più vicino. Dipende da tante cose: come va la stagione, le gare, gli errori, tante variabili. Io devo cercare sempre di fare un po’ di più. Se questo mi porterà a lottare fino alla fine o a fare meglio dell’anno scorso, sarò soddisfatto. Sennò magari no, però spero di sì.”

3.5/5 - (21 votes)