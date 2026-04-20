MotoGP | Ufficiale: Vinales salta il GP di Jerez

Impegnato nel recupero dopo l’operazione avvenuta a fine marzo, Maverick Vinales non sarà al via del Gran Premio di Spagna, in programma questo fine settimana a Jerez. L’assenza del pilota spagnolo è stata confermata dal team Red Bull KTM Tech3.

Nel precedente appuntamento ad Austin, Vinales era stato costretto al ritiro anticipato a causa di un problema alla spalla sinistra: una vite inserita in un precedente intervento si era spostata, rendendo necessario lo stop.

Il recupero sta procedendo, ma non abbastanza rapidamente per consentirgli il rientro in gara. In un primo momento, KTM e Tech3 avevano valutato la possibilità di affidare la moto a Pol Espargaró, già legato al team come collaudatore e pilota di riserva. Tuttavia, anche lo spagnolo è fermo per un infortunio alla mano, complicando ulteriormente la situazione. Con il tempo ormai ristretto, sono state prese in esame altre alternative, ma senza trovare una soluzione praticabile. Il team ha quindi deciso di presentarsi a Jerez con un solo pilota in griglia. Sarà Enea Bastianini a portare avanti il lavoro in pista. L’italiano arriva in Spagna forte del terzo posto ottenuto nella Tissot Sprint di Austin e punta a confermare i progressi in vista della fase europea della stagione.

Dichiarazioni Maverick Vinales, su forfait GP Jerez

“Sono deluso di non poter correre a Jerez questo fine settimana. È una gara molto importante per me, la prima di casa in questa stagione. Conosco però bene il mio corpo e in questo momento la priorità è recuperare al meglio. Voglio tornare al 100%. Tutto sta andando nella giusta direzione e l’obiettivo è essere pronto per Le Mans”