SBK | Gp Assen Gara 2: vince Nicolò Bulega e registra il record di vittorie consecutive; secondo Lecuona e terzo Sam Lowes

Con il successo in Gara 2 ad Assen, per Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) sono tredici vittorie consecutive in Superbike dalla scorsa stagione, ed eguaglia il record del 2025 di Toprak Razgatlıoğlu. Ma se le cifre del leader del campionato fanno impressione, ciò che più colpisce è il sempre più costante dominio Ducati, con sei Panigale V4R nelle prime sei posizioni. Un fatto mai accaduto nella storia della Superbike, dove non più di cinque moto erano piazzate in quelle posizioni. E dire che qui, le moto di Borgo Panigale avevano subito una regolazione del flusso benzina dovuto al regolamento che sfrutta l’algritmo dell’equilibrio. Assen, nello specifico è un tracciato che in questa configurazione favorisce il miglior rapporto potenza-agilità e in questo le “rosse” sono ancora in vantaggio, nonostante tutto. Secondo si è infatti classificato Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), che non ha mai perso di vista il compagno di team per tutto il weekend e si è tenuto dietro l’arrembante ed esperto del TT Assen Circuit, Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), arrivato tre volte terzo.

quarta piazza per l’eterno Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) che insieme al compagno Yari Montella (Barni Spark Racing Team), ha disputato una splendida gara, con un arrivo fotocopia dei piloti ufficiali, ma dietro a Lowes, per conto della scuderia Barni. Sesto un temerario Lorenzo Baldassarri che dopo le due partenze difficili dei Gara 1 e Superpole Race, è stato molto lesto allo start, recuperando posizioni già alla prima curva e mettendo nel mirino gli avversari uno ad uno, superandoli con sprezzante sicurezza. Da antologia l’infilata con incrocio di traiettorie rifilata a Danilo Petrucci al quinto passaggio. Settima posizione per Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), prima Yamaha e prima non ducati a tagliare il traguardo seguito dal compagno Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team).

Decimo Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing), che ha battuto Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) e Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), per tutto il tempo al suo inseguimento. Tredicesimo Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), che conclude una round spento, davanti alla coppia Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che in questa manche portano a casa tre punti in due.

Fuori dallo score troviamo Tom Bridewell (Ducati Advocates) e Alberto Surra (Motocorsa Racing) con altre due Ducati indipendenti, precedere i solitari Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) e Jonathan Rea (Honda HRC), con evidenti problemi di tipo tecnico. Chiudono la corsa il duo di Motoxracing composto nell’ordine da Bahattin Sofuoglu e Mattia Rato, che precedono Twan Smits (Team Apreco Yamaha).

Superbike Gp Portimão, classifica piloti dopo 2 round:

1. 186 pts. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. 117 pts. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. 82 pts. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

4. 69 pts. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

5. 69 pts. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

6. 67 pts. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

7. 59 pts. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

8. 58 pts. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

9. 48 pts. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)