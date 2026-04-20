MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Spagna 2026 a Jerez

MotoGP Gp Spagna 2026 – La MotoGP torna in pista dopo la lunga pausa (causa conflitto in Medio Oriente, ndr) per il quarto appuntamento della stagione 2026, prima tappa europea a Jerez, per il Gran Premio di Spagna.

Il quarto appuntamento stagionale è in programma domenica 26 aprile 2026 sul circuito andaluso intitolato al compianto Angel Nieto, ma già sabato come di consueto sarà tempo di Sprint Race.

Il pilota del momento è senza dubbio Marco Bezzecchi, che reduce da cinque vittorie consecutive (nelle gare della domenica, ndr) guida la classifica del Campionato con la sua Aprilia proprio davanti al team-mate Jorge Martin.

Il tifo “caliente” dell’Andalusia sarà uno dei fattori determinanti del weekend ed i piloti spagnoli cercheranno di sfruttarlo.

Proverà a farlo sicuramente Pedro Acosta, che in sella alla KTM è ancora alla ricerca della prima vittoria nelle gare “lunghe” della domenica, ma che è stato comunque protagonista di un grande inizio di stagione.

Chiamato al riscatto Marc Marquez, che in sella alla Ducati è solamente quinto nella classifica generale. Lo svantaggio da Bezzecchi è di 36 punti e dopo un difficile inizio di stagione, il nove volte iridato punta alla prima vittoria domenicale del 2026. E’ dal lontano 2019 che Marc Marquez non vince il GP di Spagna, riuscirà a tornare sul gradino più alto del podio?

Rimanendo in casa “Spagna” Alex Marquez è solamente ottavo in classifica. Il #73 cerca una rinascita in Spagna, mentre il suo team-mate Fermin Aldeguer arriva più in forma rispetto alle prime gare dopo la sua guarigione da una frattura al femore subita mentre questo inverno si allenava sul circuito di Aspar.

Parlando di piloti italiani Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) è il primo delle Ducati in classifica e non è mai arrivato fuori dalla top six nelle gare domenicali del 2026 e nelle ultime due gare è stato il miglior ducatista al traguardo.

Inizio difficile per Pecco Bagnaia, che nonostante la medaglia d’argento nella Sprint Race statunitense di Austin, ha sofferto nella gara della domenica, ritrovandosi nono in classifica generale. Il pilota di Chivasso ha ottimi ricordi del tracciato andaluso dove ha vinto nel 2022, 2023 e 2024. L’obiettivo realistico è tornare sul podio, ma mai dire mai.

Chiamato al riscatto Franco Morbidelli, ancora alla ricerca del miglior feeling con la sua Ducati, mentre ad Austin si sono rivisti lampi di “luce” da parte di Enea Bastianini (KTM Tech3), che sarà “orfano” del team-mate Maverick Vinales, ancora fermo dopo la recente operazione alla spalla.

In casa Honda e Yamaha si aspettano miglioramenti, con la casa di Tokio che delle due sembra quella essere messa meglio. Joan Mir cade ancora troppo ma è veloce, mentre Luca Marini ha portato a casa punti. I piloti del Team LCR Honda Johann Zarco e Diogo Moreira (rookie di categoria nonché iridato 2025 della Moto2, ndr) hanno avuto alti e bassi ma nel complesso con prestazioni sufficienti.

Capitolo a parte per la Yamaha che sta ancora sviluppando il nuovo V4. Faticano tutti i piloti con il solo Quartararo è riuscita ad essere protagonista nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile. Il rookie del Team Pramac, il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu ha raccolto il primo punto iridato ad Austin e moto permettendo cercherà di metterne altri in cascina.

Da segnalare che lunedì 27 aprile ci sarà il primo test post-GP della stagione, dove soprattutto le squadre e i piloti più in difficoltà cercheranno di recuperare terreno.

Meteo Gp Jerez

Al momento il meteo prevede tempo incerto il venerdì, il sabato qualche nuvola solo dopo la Sprint e domenica tempo bello con temperature più alte.

Info Gp Spagna

Il circuito di Jerez misura 4.4 Km e conta 5 curve a sinistra e 8 a destra; il rettilineo più lungo misura 607 metri. Costruito nel 1986 e teatro del suo primo Gran Premio un anno dopo, il circuito di Jerez è oggi uno dei luoghi più iconici della MotoGP e il punto nevralgico di una città profondamente appassionata di sport. Situato in una lieve valle nel sud della Spagna, Jerez gode di un clima costantemente favorevole e di uno scenario splendido, con numerose tribune che offrono una visuale perfetta fino a 250.000 spettatori.

Con due configurazioni alternative del tracciato (4.423 m e 4.428 m), entrambe riasfaltate nel 2005, Jerez è una meta molto apprezzata e utilizzata da numerosi team per i test durante tutto l’anno. Le strutture corporate e media, aggiornate di recente, si sono rivelate un’aggiunta particolarmente gradita al complesso. Anche altre aree, come la torre di controllo e i box, hanno beneficiato di importanti miglioramenti.

Orari Gp Spagna MotoGP 2026

Venerdì 24 aprile

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 25 aprile

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (12 giri)

Domenica 26 aprile

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Dove vedere il Gp di Spagna a Jerez

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e la differita delle tre gare della domenica (Moto3 alle 10:15, Moto2 alle 12:30 e MotoGP alle 14:15).

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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