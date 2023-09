MotoGP | Ufficiale, Franco Morbidelli in Ducati Pramac nel 2024

MotoGP Ducati Pramac – Il mercato piloti aggiunge un’altra casella al mosaico 2024. Franco Morbidelli, attuale rider Yamaha, correrà nella prossima stagione con il Team Ducati Pramac al posto di Johann Zarco, passato in Honda LCR.

Una grande occasione per “Morbido” che dopo le ultime deludenti stagioni con la casa giapponese, ha rischiato di rimanere a piedi o di essere dirottato nel Mondiale Superbike.

L’italo-brasiliano avrà la possibilità di dimostrare quanto di buono fatto vedere qualche anno fa, ricordiamo che nel 2020 è stato vice-campione del Mondo.

Dopo aver fatto il suo debutto in Yamaha nel suo team satellite Petronas SRT nella sua seconda stagione nella classe regina nel 2019, Morbidelli ha lottato con Joan Mir, vincendo tre delle 14 gare della stagione.

Piloti del calibro di Andrea Iannone, Jack Miller, Danilo Petrucci e Pecco Bagnaia sono passati dal Team di Paolo Campinoti prima di approdare nel team ufficiale Ducati.

Dichiarazioni Ducati Pramac Racing ingaggio Franco Morbidelli MotoGP 2024

“Franco Morbidelli ha firmato un accordo con Ducati che vedrà il pilota romano nel team Prima Pramac Racing per il 2024 a fianco di Jorge Martin, entrambi alla guida delle Desmosedici GP24. Vice-Campione del Mondo MotoGP nel 2020, Campione del Mondo Moto2 nel 2017 e Campione Europeo Superstock 600 nel 2013, Franco Morbidelli riporterà la bandiera italiana nel box della scuderia Pramac tre stagioni dopo Pecco Bagnaia.”

Dichiarazioni Paolo Campinoti Ducati Pramac Racing ingaggio Franco Morbidelli MotoGP 2024

“Sono molto felice che Franco entri a far parte della nostra famiglia per il 2024: ho un ottimo rapporto con lui, ha dimostrato di essere un campione in molte occasioni. Sono certo che nel nostro team troverà le condizioni giuste per tornare a lottare per le posizioni che merita.”

FRANCO MORBIDELLI EMBARKS ON A NEW CHAPTER WITH DUCATI AND PRIMA PRAMAC RACING pic.twitter.com/kDnJl9FmJo — Prima Pramac Racing MotoGP (@pramacracing) September 18, 2023