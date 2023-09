MotoGP | Dall’Igna: “Insieme a Ducati e Pramac, Morbidelli potrà dimostrare tutto il suo potenziale”

MotoGP Ducati Pramac – Come scritto nella precedente news, Franco Morbidelli correrà nella stagione 2024 in sella alla Ducati Factory del Pramac Racing.

Il pilota italo-brasiliano andrà ad affiancare Jorge Martin in sella alla Desmosedici GP lasciata libera da Johann Zarco, con il francese passato al Team Honda LCR, con la RC213V a sua volta lasciata libera da Alex Rins, che correrà con la Yamaha YZR-M1 di Franco Morbidelli.

Ecco le parole del Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna, convinto che “Morbido” possa tornare grande protagonista in sella alla Desmosedici.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna ingaggio Franco Morbidelli Ducati Pramac MotoGP 2024

“È un piacere per noi accogliere Franco Morbidelli all’interno del nostro team factory-supported Pramac Racing per la prossima stagione sportiva, in sella a una Desmosedici GP ufficiale. Franco è un pilota di grande talento ed esperienza e in più di un’occasione ha dimostrato di essere forte e veloce: non a caso nel 2020 è stato vicecampione del Mondo in MotoGP, vincendo tre GP. Siamo convinti che, insieme al team Pramac Racing e grazie al nostro supporto, potrà dimostrare tutto il suo potenziale. Non vediamo l’ora di affrontare insieme questa nuova entusiasmante avventura.”