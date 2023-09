Motociclismo in lutto, trovato senza vita il pilota del CIV Filippo Momesso

Lutto nel mondo del Motociclismo, è stato trovato senza vita Filippo Momesso, pilota del Campionato italiano di velocità.

Il corpo senza vita è stato trovato nella sua casa in città, a Trento. Il giovane originario di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, si era da poco laureato in ingegneria informatica ed aveva corso nel CIV, nel National Trophy e nell’Aprilia RS 660 Cup, trofeo in cui aveva conquistato il podio nella gare di inizio settembre al Mugello (così come riporta il sito ufficiale del CIV).

Una morte ad ora inspiegabile: come riporta Thesocialpost.it in città la famiglia di Momesso è piuttosto nota, il padre Antonio da sempre lavora nel settore degli pneumatici. Andrea Barattin, presidente della Consulta dello sport opitergino, ha commentato: “Siamo veramente addolorati.”

Poi le parole di Andrea Klein, coach e preparatore atletico del centauro: “Sono veramente addolorato. Conoscevo Filippo da quando aveva 5 anni. L’ho seguito lungo tutta la sua carriera sportiva, ero il suo preparatore atletico. Dal punto di vista sportivo le sue performance erano eccellenti. Nel contempo aveva intrapreso un percorso di studi di tutto rispetto, laureandosi in ingegneria informatica con risultati eccezionali.”

La Redazione di Motorionline si stringe attorno alla famiglia di Momesso in questo momento così difficile.

Foto: Facebook Filippo Momesso