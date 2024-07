MotoGP | Ufficiale: Aleix Espargarò collaudatore HRC dal 2025

Il team Repsol Honda rafforzerà il programma di test con l’arrivo di Aleix Espargarò (che lascerà la MotoGP a fine stagione, ndr) in qualità di collaudatore, dalla prossima stagione. Con più di 250 presenze in Top Class e tanta esperienza, il 34enne vanta tre vittorie e oltre 1300 punti in MotoGP. Affiancherà l’attuale collaudatore Stefan Bradl per continuare lo sviluppo della Honda RC213V.

“Sono davvero entusiasta di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera! Onorato di unirmi a HRC come pilota collaudatore e team player! Farò del mio meglio per aiutarli a tornare al top!”

Very excited to start a new chapter in my career! Honoured to join HRC as a test rider & team player! Ill try my best to help them to be back at the top! pic.twitter.com/hTcQGnIJ5r

— Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) July 2, 2024