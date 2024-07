MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Germania 2024 al Sachsenring

MotoGP Gp Sachsenring – La MotoGP non si ferma e torna subito in pista sul tracciato del Sachsenring dove è in programma il Gran Premio di Germania, nona tappa del Motomondiale 2024.

Il circuito tedesco storicamente è stato terra di conquista di Marc Marquez (ancora alla ricerca della prima vittoria con la Ducati, ndr), ma lo scorso anno a trionfare fu Jorge Martin che vinse la gara davanti a Pecco Bagnaia e Johann Zarco.

Bagnaia, che ha dominato al Mugello e ad Assen, proverà a vincere al Sachsenring, per colmare il distacco di 10 punti che lo distanziano da Martin in classifica.

Al momento la Ducati sembra favorita anche sul tracciato tedesco. Ad Assen ai primi quattro posti si sono classificati quattro piloti della “Rossa” a due ruote (Bagnaia, Martin, Bastianini e Di Giannantonio, ndr), potevano essere cinque se Marc Marquez non fosse stato retrocesso per pressione irregolare delle gomme.

Aprilia e KTM proveranno a fermare la casa di Borgo Panigale con i propri piloti, mentre Yamaha e Honda proveranno a “limitare” i danni visto il gap che li separa dalla vetta. C’è poi l’incognita infortuni, con Aleix Espargarò e Alex Rins in forse dopo le cadute di Assen.

Meteo Gp Sachsenring

Al momento le previsioni meteo sono buone, con qualche nuvola che però non dovrebbe trasformarsi in pioggia.

Info Gp Sachsenring

Il Gran Premio di Germania è una delle tappe storiche del Motomondiale, che prima di approdare sul tracciato del Sachsenring costruito nel 1996, si disputava sulle impervie strade di Chemnitz. Il circuito del Sachsenring è entrato ufficialmente nel calendario nel 1998, e nel corso degli anni ha subito numerose modifiche, fino a quella del 2001 che ha letteralmente stravolto il circuito. Il tracciato misura 3.7 Km, e conta ben 10 curve a sinistra e solamente 3 a destra. Sulla pista tedesca (ultimi due anni a parte, dove hanno vinto Quartararo e Martin, ndr) c’è stato il dominio Honda, con Pedrosa sul gradino più alto del podio dal 2010 al 2012, e Marquez che ha letteralmente dominato per 8 anni.

Orari Gp Germania Sachsenring 2024

Venerdì 05 luglio

FP Moto3 9:00 – 9:35

FP Moto2 9:50 – 10:30

FP1 MotoGP 10:45 – 11:30

Prove 1 Moto3 13:15 – 13:50

Prove 1 Moto2 14:05 – 14:45

Prove MotoGP 15:00 – 16:00

Sabato 06 luglio

Prove 2 Moto3 08:40 – 09:10

Prove 2 Moto2 09:25 – 09:55

FP2 MotoGP 10:10 – 10:40

Q1 MotoGP 10:50 – 11:05

Q2 MotoGP 11:15 – 11:30

Q1 Moto3 12:50 – 13:05

Q2 Moto3 13:15 – 13:30

Q1 Moto2 13:45 – 14:00

Q2 Moto2 14:10 – 14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 07 luglio

Warm Up MotoGP 09:40-09:50

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Dove vedere il Gp Sachsenring

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche di tutte le categorie mentre le gare saranno in differita ((Moto3 alle 14:00; Moto2 alle 15:15; MotoGP alle 17:00).