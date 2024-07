MotoGP | GP Germania, Di Giannantonio: “Potenziale da confermare”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio dopo l’ottimo weekend vissuto ad Assen, è pronto a tornare in pista al Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania, nona tappa della MotoGP 2024.

Il pilota del VR46 Racing Team arriva con slancio e pronto a far bene anche nell’ultima gara prima della pausa estiva. Ecco cosa ha detto il rider romano.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Arriviamo da un grande weekend in Olanda e facciamo tappa sulla pista forse più corta dell’intero calendario. Sarà importantissimo avere una moto precisa, un aspetto che stiamo curando molto con la squadra. Stiamo facendo un gran lavoro, sono contento, e arriviamo con un grandissimo slancio da Assen. Abbiamo due gare in due settimane, non perdiamo il ritmo e cerchiamo di fare un’altra super gara per confermare il nostro potenziale.”

