MotoGP | Gp Indonesia Prove Libere 1: Marini in testa, indietro Bagnaia

MotoGP Gp Indonesia Mandalika Prove Libere 1 – Luca Marini ha chiuso in testa la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Indonesia, 18esimo tappa della MotoGP 2025 in programma a Mandalika.

Complice pneumatici nuovi montati a fine sessione, il pilota Honda Factory ha portato la sua RC213V al comando con il crono di 1:30.809, andando a precedere di 0.136s la KTM RC16 di Pedro Acosta.

Ottimo terzo tempo per Marco Bezzecchi, con il riminese che con ben 22 giri sia sull’anteriore hard e gli stessi sulla posteriore media, si è “fermato” a soli 0.237s dalla vetta.

Stesso numero di giri e stessa mescola di gomme per un redivivo Alex Rins, che porta la Yamaha YZR-M1 in quarta posizione, davanti al Campione del Mondo 2025 Marc Marquez (Ducati Factory) e alla M1 del Pramac Racing di Jack Miller, con quest’ultimo che così come Marini ha sfruttato pneumatici nuovi.

Settimo tempo per un’altra M1, quella di Fabio Quartararo, settimo a 0.533s e con gli stessi giri ma con mescola diversa all’anteriore (soft invece di hard, ndr) rispetto al team-mate Alex Rins.

In Top Ten anche la Ducati Desmosedici GP 25 del VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio, la Honda RC213V di Joan Mir (a podio a Motegi, ndr) e la Ducati Desmosedici GP 24 del Gresini Racing di Alex Marquez.

Franco Morbidelli con la Ducati Desmosedici GP 24 del VR46 Racing Team ha chiuso 12esimo, alle spalle dell’unica Aprilia del Trackhouse MotoGP Team, quella di Raul Fernandez (il suo team-mate Ai Ogura salta anche questa gara per il problema al polso destro, ndr) e davanti alla Honda RC213V del Team LCR di Johann Zarco, alle KTM di Brad Binder (Team Factory) e Maverick Vinales (Team Tech3) e alla Ducati Desmosedici GP 24 del Gresini Racing del rookie Fermin Aldeguer (per il #54 anche un’innocua scivolata ad inizio sessione, ndr).

Torna a faticare in una pista dove non ha mai brillato Pecco Bagnaia, che dopo la vittoria di Motegi torna nelle retrovie, 17esimo a 1.091s. Il pilota piemontese della Ducati che ha girato sempre con le stesse gomme (21 i giri con hard anteriore e media posteriore, ndr) ieri aveva detto di non aver utilizzato la GP 24 di Morbidelli nei test di Misano, ma è stato smentito da Alessio “Uccio” Salucci, Team Manager VR46 Racing Team, che ha invece detto che la Ducati aveva chiesto al Team di Valentino Rossi di far provare la loro moto al tre volte iridato.

Fatica ancora una volta Enea Bastianini, che sembra aver perso la strada che lo aveva riportato sul podio a Barcellona. Il #23 del Team KTM Tech3 ha chiuso 18esimo davanti alla Yamaha Pramac di Miguel Oliveira e alla Honda LCR del rookie Somkiat Chantra.

Assente dopo l’operazione alla clavicola destra fratturata in Giappone Jorge Martin, con tempi di recupero ancora incerti per il pilota Aprilia.

