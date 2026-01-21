MotoGP | Presentazione Trackhouse Racing in live streaming [VIDEO]
Segui con noi l'evento a partire dalle 15
di Jessica Cortellazzi21 Gennaio, 2026
Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Tra poco potrete seguire su questa pagina la presentazione del team Trackhouse Racing che vedrà schierati in griglia la line up confermata e composta da Raul Fernandez e Ai Ogura. Restate sintonizzati a partire dalle 15:00 per non perdervi l’evento in live streaming.
DIRETTA PRESENTAZIONE TRACKHOUSE RACING DALLE 15
