MotoGP | Test Valencia, Rins: “È stata davvero una bella giornata”

MotoGP Test Valencia Monster Energy Yamaha – Alex Rins ha chiuso la giornata di test sul circuito di Valencia, il debutto in sella alla Yamaha, con il 19esimo tempo.

Rins era entusiasta di provare la M1 per la prima volta oggi. Lo spagnolo ha sfruttato il tempo a disposizione in pista per prendere confidenza e sentirsi a proprio agio con la moto. Nel pomeriggio ha deciso di concentrarsi esclusivamente sulla raccolta dati sulle nuove carene piuttosto che fare un time attack. Il suo miglior tempo, 1’30.564, realizzato al giro 45/54, lo ha portato al 19esimo posto, a 1.311 dal primo.

Dichiarazioni Alex Rins Test Valencia MotoGP 2023

“Era il mio primo giorno con il team Yamaha e sono così felice perché è stata davvero una bella giornata. Abbiamo testato tante cose: piccole cose riguardanti il ​​set-up. Abbiamo lavorato solo sull’aerodinamica. Sono abbastanza contento perché mi sono adattato abbastanza bene alla moto così presto. Le ultime ore, da mezzogiorno alla fine della sessione, abbiamo provato le carene, che hanno fatto un passo avanti rispetto a quella che usavo la mattina, che era quella da gara.”