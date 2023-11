MotoGP | Test Valencia, Quartararo: “Dobbiamo ancora cambiare molte cose”

MotoGP Test Valencia Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la giornata di test sul circuito di Valencia con il 12esimo tempo.

Il pilota della Yamaha nel corso ella giornata ha avuto modo ti testare alcune novità aerodinamiche che lo hanno lasciato in parte soddisfatto ed alcune evolutive nel motore che invece spara di poter vedere migliorate in Malesia. Il pilota numero 20 ha fatto registrare il miglior tempo di 1’30.022 al giro 59/63 che lo ha portato in 12esima posizione, a 0.769 dalla vetta.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Valencia MotoGP 2023

“Penso che oggi abbiamo ottenuto alcuni aspetti positivi, ma dobbiamo ancora cambiare molte cose. Ci sono stati alcuni grandi cambiamenti, soprattutto dal punto di vista aerodinamico. Ma penso che la direzione che abbiamo preso sia stata quella giusta. Abbiamo fatto qualche passo avanti e speriamo che a Sepang potremo essere al 100%. Anche oggi mi sentivo bene. Devo continuare con gli antibiotici per qualche giorno, ma oggi è andata molto meglio.”