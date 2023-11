MotoGP | Test Valencia, Pedro Acosta: “Sono molto contento”

MotoGP Test Valencia GASGAS Tech3 – Pedro Acosta, non ha deluso le aspettative nella sua prima giornata in MotoGP.

Il nuovo debuttante, campione del Mondo Moto3 e Moto2, è sceso in pista poco dopo le 10, i suoi primi giri sono stati davvero impressionanti, e si è anche concesso una piccola battaglia contro Maverick Vinales. Primo giorno impressionante per lo spagnolo che ha chiuso la sua prima giornata in P18, a soli 1.223 secondi dal più veloce, con settanta giri all’attivo!

Dichiarazioni Pedro Acosta Test Valencia MotoGP 2023

“Sono molto contento del nostro primo giorno perché abbiamo migliorato tutto il giorno e lasciamo Valencia con già un grande passo avanti fatto! Nel primo run non abbiamo toccato nulla, abbiamo solo cercato di capire cosa stesse succedendo su una MotoGP, come funzionano i dischi in carbonio e tutto il resto in generale. Poi abbiamo cercato di concentrarci sui set-up, sui freni, poi sull’elettronica così da avere un’idea chiara di ogni aspetto, questo ci ha aiutato a capire come dovremo affrontare il periodo invernale e cosa dobbiamo fare per arrivare preparati in Malesia, così da poter fare un altro passo avanti.”