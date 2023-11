MotoGP | Test Valencia, Di Giannantonio: “Mi sono sentito a casa”

MotoGP Ducati VR46 – Fabio Di Giannantonio ha debuttato oggi a Valencia sulla Ducati Desmosedici GP 2023 del VR46 Racing Team.

Il pilota romano, che dopo un finale di stagione in crescendo è riuscito a rimanere in Top Class, si è detto soddisfatto del debutto e della nuova moto, avvenuto nell’unica giornata di test IRTA in ottica 2024 prima del nuovo anno. Ecco cosa ha detto il #49 della “Rossa” di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Test Valencia MotoGP

“E’ stata una grande giornata, è come se fossi stato a casa, ho avuto un grande feeling con tutti i ragazzi, da un lato mi hanno fatto sentire come un bambino, ma dall’altro come un vero professionista. La nuova moto è diversa da quella che ho guidato, ha un grande potenziale, ho dovuto adattare il setup al mio stile di guida. Tutta la mia squadra è stata super professionale. Ho solo pensieri positivi per oggi. Sono riuscito ad essere molto veloce con tutte le gomme e ho fatto un bello step in avanti sul ritmo rispetto alla gara. Le sensazioni sono molto positive e possiamo andare in vacanza con il sorriso. Nel box avevo a disposizione due moto, la 2022 e la 2023, ho iniziato la 2022 per riprendere confidenza, poi ho usato la 2023 per lavorare per il 2024. Credo di essere nel posto giusto. Il metodo di lavoro è diverso dal Team Gresini, si è chiuso un capitolo e se ne è aperto un altro.”

Il pilota romano è poi tornato sulla gara di domenica, chiusa in seconda posizione, poi diventata quarta per una penalità di tre secondi a causa della pressione della gomma anteriore di 0.001 bar. “Per me rimane il secondo posto in gara, è vero che c’è una regola ma la differenza di pressione era talmente minima che non avrebbe cambiato la prestazione.”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Debutto Marc Marquez Ducati Test Valencia MotoGP

“Marc ha fatto un lavoro incredibile, non sono sorpreso, alla fine è un otto volte Campione del Mondo che è salito in sella ad una moto Campione del Mondo.”

