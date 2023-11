MotoGP | Dall’Igna: “Ducati non voleva Marc Marquez”

MotoGP GP Valencia Ducati – Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse ha parlato questa mattina a Valencia con la stampa.

Il D.G. ha fatto il punto sul Campionato appena finito e vinto dalla Ducati, sul futuro prossimo e sull’arrivo di Marc Marquez in Ducati, che potrebbe rompere l’armonia che è stata creata tra gli otto piloti della casa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Su Lavoro Ducati MotoGP 2023

“Desidero ringraziare i nostri piloti perchè hanno fatto un lavoro incredibile e un grazie di cuore a tutte le persone che lavorano nel reparto corse, siamo partiti con una moto che funzionava bene ma siamo riusciti a migliorarla in alcuni aspetti dove i nostri avversari erano più bravi di noi, come ad esempio la partenza.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Su Arrivo Marc Marquez in Ducati MotoGP 2024

“La posizione di Ducati era quella di non volere Marc Marquez. Ora sono curioso di sentire i suoi commenti, perchè è uno dei piloti più importanti della storia ed è comunque un onore che lui voglia correre con la nostra moto. Marc è un pilota ingombrante, dovremmo essere noi bravi a mantenere l’armonia e gestire le relazioni tra tutti i Team e le persone che lavorano in Ducati. Uno dei nostri punti di forza è proprio l’armonia che c’è nella nostra squadra.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Adattamento Marc Marquez Ducati MotoGP 2024

“Con la nostra moto hanno vinto quasi tutti i piloti, immagino che si adatti bene anche a Marc e daremo consigli per adattare la nostra moto al suo stile di guida. Ascolto tutti i piloti allo stesso modo. Sono convinto che se la moto ha un problema ma il pilota ufficiale non me lo dice, se riesco a risolverlo anche il pilota ufficiale sarà più veloce in pista. Ho sempre ascoltato tutti i miei piloti e continuerò a farlo.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Versione Desmosedici GP Marc Marquez Ducati MotoGP 2024

“Marquez come tutti i piloti dei Team SAT partirà con la moto con cui ha finito il Mondiale Zarco. Sulle moto di Enea e Pecco e Martin avevamo introdotto qualche ulteriore evoluzione che però ci ha dato qualche problema sia di affidabilità che di prestazione. Non riteniamo quindi che queste novità siano da utilizzare per i Team SAT.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Bagnaia Vs Marc Marquez Ducati MotoGP 2024

“L’arrivo di Marc Marquez non dovrebbe cambiare molto per Bagnaia. Lui è un due volte Campione del Mondo e deve far di tutto per riconfermarsi. Pochi piloti si sono ripetuti come ha fatto Bagnaia, anche lui è uno dei piloti più importanti del Motomondiale.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Marc Marquez Ducati MotoGP 2024

“Mi fa onore che Marquez abbia scelto la nostra moto e che abbia fatto delle rinunce per poter correre con noi. Questo mi inorgoglisce. Ha un anno di contratto con spesso avviene per i Team SAT. Ci impegneremo per cercare di dare il meglio possibile a tutti i piloti che corrono con il marchio Ducati.”

4.7/5 - (43 votes)