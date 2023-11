MotoGP | Test Valencia 2023: Vinales davanti a tutti, Marc Marquez non delude le aspettative

Test MotoGP IRTA Valencia – Si è conclusa da poco la giornata di test IRTA MotoGP sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, teatro dell’ultima gara del Motomondiale 2023 che ha visto il trionfo di Francesco Bagnaia. Dalle 10 alle 17, team e piloti hanno lavorato in ottica 2024, in attesa della pre-season a Sepang che si disputerà il prossimo febbraio. Indubbiamente tutti gli occhi erano puntati sul box Gresini per il debutto di Marc Marquez sulla Ducati che non ha affatto deluso le aspettative. Dopo solo otto giri infatti, l’otto volte Campione del mondo è salito in terza posizione, migliorandosi poi nel corso della giornata. Appena sceso dopo il primo run, Marquez si è tolto il casco sorridendo, segno che questa Ducati gli piace. Per motivi di contratto lo spagnolo non potrà rilasciare dichiarazioni sulla giornata di test ma i microfoni Dorna sono riusciti a cogliere qualche impressione:

Come confermato da Gigi Dall’Igna, i team satellite Ducati hanno girato con la GP23 mentre le ufficiali di Bagnaia e Bastianini hanno avuto aggiornamenti, soprattutto sul motore. Per quanto riguarda Honda, i piloti hanno girato con la moto nuova. Sul fronte Yamaha, motore leggermente aggiornato con novità su aerodinamica, stessa carena con nuove appendici. Fabio Quartararo ha lavorato con un nuovo telaio.

In casa Aprilia, i piloti hanno girato con le RS-GP23 con componenti 2024 (forcellone nuovo e aggiornamenti di elettronica). KTM in pista con il telaio di carbonio testato da Pedrosa a Misano, nuova aerodinamica, piccolo passo avanti sul motore con aggiornamenti di elettronica.

Tornando ai test, al termine della giornata, davanti a tutti ha concluso Maverick Vinales, autore del miglior tempo in 1:29.253. Seconda posizione per la KTM di Brad Binder che ha preceduto Marco Bezzecchi (Mooney VR46). Quarta posizione per Marc Marquez (Gresini Racing) davanti all’Aprilia di Raul Fernandez davanti all’altra Ducati del team Gresini di Alex Marquez. Il nuovo pilota del team Mooney VR46, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il settimo tempo, precedendo la Ducati Factory di Enea Bastianini e la KTM di Jack Miller. A chiudere la TOP 10 dei tempi, un ottimo Luca Marini al suo debutto con la Honda del team Repsol.

Il Campione del mondo Francesco Bagnaia ha concluso in undicesima posizione, non si è concentrato sul time attack ma ha lavorato sul nuovo motore sul quale ha detto che ci sono ancora dei passi in avanti da fare.

Fabio Quartararo ha concluso in dodicesima posizione. Il pilota Yamaha a fine turno ha gesticolato nervosamente sulla moto, segno che quanto portato dal team giapponese non lo ha soddisfatto.

Tredicesimo Joan Mir (Repsol Honda Team), seguito da A.Fernandez (GASGAS) e Jorge Martin (Ducati Pramac) protagonista di due cadute. Il vice Campione del mondo ha ammesso che ci sono stati dei problemi sul nuovo pacchetto. Franco Morbidelli ha chiuso sedicesimo al suo debutto con la Ducati del team Pramac, precedendo la Honda LCR di Johann Zarco, ex Ducati.

Diciottesimo il rookie Pedro Acosta (GASGAS), davanti alla Yamaha di Alex Rins, ex Honda, seguito dal test rider Yamaha Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami (LCR Honda).

A chiudere la classifica dei tempi, troviamo le Aprilia di Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori che ha sostituito Espargarò dolorante alla gamba infortunata e diretto poi in Germania per un test in galleria del vento.

TEST MOTOGP VALENCIA 2023: LA CLASSIFICA COMPLETA DEI TEMPI