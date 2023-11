MotoGP | Test Valencia: domani tutti in pista

MotoGP GP Valencia – Archiviato il Mondiale 2023 con il trionfo di Francesco Bagnaia e della Ducati, team e piloti MotoGP sono concentrati sulla giornata di domani, fondamentale per impostare già una base sul 2024. Dalle 10:00 alle 17:00 si disputeranno i test IRTA MotoGP a Valencia, ricchi di novità importanti come il passaggio di Marc Marquez nel team Gresini, Luca Marini nel team Repsol Honda, Franco Morbidelli nel team Pramac, Alex Rins che approda in Yamaha, Johann Zarco che salirà sulla Honda del team LCR e Pedro Acosta che dopo la vittoria Mondiale in Moto2, debutterà nella classe regina con il team KTM GASGAS.

Potrete seguire la giornata di Test MotoGP sul nostro sito MotoGrandPrix con live, aggiornamenti in tempo reale, foto e video dal circuito.