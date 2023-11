MotoGP | Test Valencia, Alex Marquez: “Giornata positiva”

MotoGP Test Valencia Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la giornata di test sul circuito di Valencia con il sesto tempo.

Una giornata caratterizzata dal vento forte e da temperature abbastanza basse nella quale la squadra ha sfruttato soprattutto le ore “più calde”. Nel corso della giornata lo spagnolo ha percorso ben 56 giri chiudendo a soli 0.385s dal leader di giornata, Vinales.

Dichiarazioni Alex Marquez Test Valencia MotoGP 2023

“È stata una giornata positiva, abbiamo lavorato bene anche se le condizioni della pista e il vento forte non hanno aiutato. I tempi non sono poi così significativi, ma è stato comunque un test importante. Bello ritrovare mio fratello nel box, ora passiamo una buona pausa natalizia e pronti per un bel 2024”.