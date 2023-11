MotoGP | Test Valencia, Bezzecchi: “La GP23 è veloce, ma diversa in alcuni punti”

MotoGP Test Valencia Mooney VR46 – Marco Bezzecchi la chiuso al giornata di test in vista del 2023 sul circuito di Valencia con il terzo tempo

Alle spalle i riflettori del Gala di domenica dove ha ritirato la medaglia di bronzo per il terzo posto nella classifica assoluta, Marco torna al lavoro e ritrova le buone sensazioni alla guida del weekend. Chiude con il terzo tempo (1.29.346 ndr) e un distacco di soli 93 millesimi dal capofila di giornata (Vinales, 1.29.253 ndr). Il prossimo appuntamento ufficiale, primo test MotoGP a Sepang (6-8 febbraio 2024 ndr).

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test GP Valencia MotoGP 2023

“Un buon test, sono abbastanza contento. La GP23 è veloce, ma diversa in alcuni punti specifici della guida rispetto alla 22. Dobbiamo lavorare sul setting e curare alcuni aspetti del mio stile, come inserimento curva con i freni e tocco di gas in piega. Mi dovrò abituare, ma sono soddisfatto. E adesso vacanza – meritata – per me e tutta la squadra che ha fatto un lavoro incredibile questo 2023.”

