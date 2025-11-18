MotoGP | Test Valencia: livrea speciale per le Ducati di Bagnaia e Bulega
La casa di Borgo Panigale celebra il Centenario a Valencia con livree storiche
di Alessio Brunori18 Novembre, 2025
Test Valencia Ducati MotoGP 2025 – Il primo atto della nuova stagione MotoGP a Valencia porta già con sé il peso della storia.
Ducati ha scelto di rendere omaggio ai 100 anni della sua fondazione (1926–2026) con due livree speciali, affidate alle Desmosedici GP di Pecco Bagnaia e Nicolò Bulega.
Bagnaia sfoggia una grafica che richiama la mitica 750 Imola Desmo, icona scolpita nella memoria grazie alla leggendaria doppietta di Paul Smart e Bruno Spaggiari alla 200 Miglia di Imola del 1972.
Bulega, invece, porta in pista i colori della 750 Supersport Desmo, la moto con cui Franco Uncini conquistò il titolo italiano 750cc nel 1975. Un tuffo nella tradizione che diventa presente, con il rosso Ducati pronto a scrivere nuove pagine di storia.
