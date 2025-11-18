MotoGP

MotoGP | Test Valencia: livrea speciale per le Ducati di Bagnaia e Bulega

La casa di Borgo Panigale celebra il Centenario a Valencia con livree storiche

di Alessio Brunori18 Novembre, 2025
MotoGP | Test Valencia: livrea speciale per le Ducati di Bagnaia e BulegaMotoGP | Test Valencia: livrea speciale per le Ducati di Bagnaia e Bulega

Test Valencia Ducati MotoGP 2025 – Il primo atto della nuova stagione MotoGP a Valencia porta già con sé il peso della storia.

Ducati ha scelto di rendere omaggio ai 100 anni della sua fondazione (1926–2026) con due livree speciali, affidate alle Desmosedici GP di Pecco Bagnaia e Nicolò Bulega.

Bagnaia sfoggia una grafica che richiama la mitica 750 Imola Desmo, icona scolpita nella memoria grazie alla leggendaria doppietta di Paul Smart e Bruno Spaggiari alla 200 Miglia di Imola del 1972.

Bulega, invece, porta in pista i colori della 750 Supersport Desmo, la moto con cui Franco Uncini conquistò il titolo italiano 750cc nel 1975. Un tuffo nella tradizione che diventa presente, con il rosso Ducati pronto a scrivere nuove pagine di storia.

3.9/5 - (21 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-race-2025-00115motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-race-2025-00093motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-race-2025-00080motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-race-2025-00005motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-race-2025-00094motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-race-2025-00003motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-race-2025-00032motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-race-2025-00057motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-race-2025-00020motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-race-2025-00029motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-race-2025-00116motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-race-2025-00031

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news