MotoGP | Test Sepang: si torna in pista per il primo confronto ufficiale del 2024

Test Sepang MotoGP 2024 – Dopo la lunga pausa invernale, il Motomondiale è pronto a ripartire, dal 6 febbraio si terrà la prima sessione di test del 2024.

Lo shakedown ha già aperto le danze. Mancavano diversi team e piloti ufficiali, ma grazie alle nuove concessioni, Yamaha e Honda hanno potuto già girare e rompere il ghiaccio. Da martedì l’azione entra nel vivo ed in pista ci saranno tutti i piloti ufficiali e tutti i team. Attesissimi i due piloti Ducati, Francesco Bagnaia, chiamato nel 2024 a difendere il doppio iride, ma anche Enea Bastianini, che dovrà essere veloce sin da subito per difendere la propria sella dall’arrembante Jorge Martin, autore di un 2023 straordinario. In pista, per la seconda volta sulla Ducati dopo Valencia, anche Marc Marquez, che mostrerà sicuramente i denti sin da subito. Rimanendo in casa Ducati, attesissimo anche il ritorno in pista di Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio. Il primo deve ritrovare la spinta di inizio 2023, mentre il secondo deve continuare sulla scia delle ultime gare della passata stagione. Da segnalare l’assenza, almeno nelle prime due giornate di Franco Morbidelli. L’italo-brasiliano sarà sostituito da Michele Pirro dopo la caduta in allenamento a Portimao.

Ma non sarà solo Ducati. Honda, con Mir e Marini, e Yamaha, con Quartararo e Rins, come anticipato hanno già avuto modo di girare a Sepang nella formazione ufficiale, ma un raffronto con tutti gli altri chiarirà sicuramente diversi dubbi.

Debutto stagionale anche per Aprilia che scenderà in pista con Vinales, Espargarò, Miguel Oliveira e Raul Fernandez. La casa di Noale ha bisogno di ritrovare lo slancio. La prima metà di stagione nel 2023 le cose sono andate molto bene, ma pian piano è mancato qualcosa.

Grande attesa anche per KTM che oltre a Jack Miller, Brad Binder e Augusto Fernandez schiera anche il rookie Pedro Acosta che ha già impressionato nel corso dello shakedown.

Official Sepang MotoGP records

Il record della pista appartiene a Francesco Bagnaia che nel 2023 ha fermato il crono sul 1’57.491. Il giro più veloce in gara è invece di Alex Marquez, 1’58.979 fatto registrare nel 2022

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’57.491 (2023)

Date test invernali MotoGP 2024

SEPANG

Test ufficiale pre-campionato: martedì 6 – giovedì 8 febbraio

QATAR

Test ufficiale pre-campionato: lunedì 19 – martedì 20 febbraio

JEREZ

Test ufficiale: lunedì 29 aprile

MUGELLO

Test ufficiale: lunedì 3 giugno

MISANO

Test ufficiale: lunedì 9 settembre

Date test Moto3 e Moto2 2024

JEREZ

Test ufficiali Moto2 e Moto3: giovedì 28 febbraio – venerdì 1 marzo

PORTIMAO

Test privato Moto3: giovedì 22 – venerdì 23 febbraio

Test privato Moto2: sabato 24 – domenica 25 febbraio

