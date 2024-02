MotoGP | Test Sepang: Aprilia Trackhouse pronta a scendere in pista

MotoGP Aprilia TrackHouse – Il Team Trackhouse Aprilia è pronto a scendere in pista a Sepang, teatro dei test IRTA della MotoGP.

Miguel Oliveira e Raul Fernandez saranno da domani in pista insieme a tutti i loro colleghi della MotoGP al Sepang International Circuit, per la prima tre giorni di prove del 2024.

Oliveira avrà a disposizione la nuova RS-GP 2024, moto fortemente voluta dal Team Owner Justin Marks, mentre Raul Fernandez inizierà con la RS-GP 2023, ma nel corso della stagione dovrebbe passare alla 2024.

Trackhouse è entrata nel Campionato del Mondo MotoGP come racing partner impegnata nel Reparto Corse della casa italiana. Lo scopo è quello di raddoppiare la forza del marchio nei due box, creare e condivere dati e analisi a una velocità doppia, testare più sviluppi e migliorare le prestazioni.

Dichiarazioni Miguel Oliveira Presentazione Aprilia Trackhouse MotoGP 2024

“Sono molto eccitato! Torneremo a ciò che conosciamo meglio, essere in sella ad una MotoGP. Non vedo l’ora di vedere tutto il Team e di mettermi al lavoro. È stato un inverno lungo ma produttivo, mi sento pronto per tre giorni intensi di test. Il nostro obiettivo è adattarci alla nuova moto e capire su cosa dobbiamo lavorare. Da quel momento avremo accesso alle migliori strategie per il Qatar.”

Dichiarazioni Raul Fernandez Presentazione Aprilia Trackhouse MotoGP 2024

“Sono davvero felice di tornare in pista. Sono molto entusiasta di iniziare questo nuovo progetto. Sarà davvero una grande opportunità, che prenderà il via a Sepang. Dopo due mesi senza moto non vedo l’ora di salire nuovamente in sella alla mia RS-GP e sarà ovviamente molto importante ritrovare subito un buon feeling. In questo primo test voglio divertirmi ancora in sella alla moto e cercare di raccogliere qualche informazione per la stagione.”

Foto Gallery Aprilia Trackhouse 2024 Miguel Oliveira e Raul Fernandez

Clicca qui per vedere la livrea dell’Aprilia del Team Trackhouse

5/5 - (10 votes)