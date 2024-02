MotoGP | Marc Marquez: “Aerodinamica? Le moto sembrano Formula 1”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha parlato alla vigilia della prima delle tre giornate di test a Sepang, primo test collettivo della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato salirà per la seconda volta in sella alla Ducati Desmosedici GP 23 dopo il primo assaggio avvenuto nei test post-gp di Valencia.

Domani tornerà a confrontarsi con tutti i suoi colleghi della MotoGP e ritroverà come compagno di squadra suo fratello Alex.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview Test Sepang MotoGP 2024

“Ho visto le foto del test shakedown. Per quanto riguarda l’aerodinamica, ci stiamo muovendo verso la Formula 1” – ha detto così come riportato da Speedweek.com – “Non è un segreto che odio questo sviluppo, ma le regole lo permettono. Quindi è in fase di sviluppo. Anche se non mi piace, devo adattarmi. Penso che sia un peccato per gli spettatori, che oggi vedono molte meno manovre di sorpasso rispetto al passato. Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che lo spettacolo è stato migliore di fronte a tutta questa aerodinamica. Se siamo tre decimi di secondo più veloci dell’anno scorso grazie alle ali non lo si nota agli spettatori in pista. Per quanto riguarda il test inizieremo regolando le pedane e il manubrio, perché a Valencia sono più o meno saltato sulla moto proprio così. Una volta trovata la mia posizione perfetta sulla moto, inizieremo a lavorare su un set-up che si adatti al mio stile. Ricomincerò con un assetto standard come quello di Pecco o Martín e poi inizierò a ‘giocare’. La cosa più importante è che io e il mio nuovo capotecnico dobbiamo trovare un linguaggio comune.”

Dichiarazioni Marc Marquez Differenza Team Factory Vs Team SAT Preview Test Sepang MotoGP 2024

“In un team ufficiale, hai più responsabilità per lo sviluppo generale della moto. Tutto questo riguarda me e la mia performance. Ho bisogno di capire come guidano Pecco, Martin e gli altri ragazzi della Ducati e metterlo in pratica per me. Ho sempre faticato in pista qui a Sepang in passato. Valencia, invece, si adatta a me e al mio stile. Ecco perché non vedo l’ora di vedere come mi sentirò con la Ducati su questa pista qui e in Qatar, perché anche lì ho faticato.”

