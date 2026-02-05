MotoGP | Test Sepang Day 3: Di Giannantonio conferma il ritmo da Top 3

Test Sepang MotoGP – Terza giornata positiva per Fabio Di Giannantonio nei test di Sepang. Il pilota del team Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ha continuato il lavoro di sviluppo sulle novità tecniche, svolgendo un programma intenso tra pista e box. Una lieve pioggia caduta nel primo pomeriggio ha causato una breve interruzione delle attività. Successivamente, il pilota romano è tornato in pista, concludendo in terza posizione nella combinata dei tempi.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Test Sepang Day 3

“Sono molto contento, penso che abbiamo svolto un gran test, il mio migliore in MotoGP fino ad ora. Siamo stati costanti e abbiamo avuto un passo solido, ho lavorato sodo durante l’inverno per far sì che questo accadesse, anche fisicamente mi sento bene. Nel complesso, il feeling è stato sempre molto buono, ho potuto migliorare molto il mio miglior giro qui a Sepang, è un passo avanti importante, quindi è stata una grande giornata. Sono molto contento sia della moto sia delle cose portate da Ducati. Ho provato due aerodinamiche facendo lo stesso lap-time con lo stesso numero di giri e con le stesse gomme, quindi ora è più difficile decidere, dobbiamo riprovarli a Buriram. Avremo bisogno di molto tempo a casa per analizzare tutto, ma è stato utile anche per capire le mie necessità. Abbiamo lavorato un po’ sull’anteriore, ma il lavoro a casa era già sufficiente. Abbiamo molte informazioni e dati per gli ingegneri, quindi penso che arriveremo pronti agli ultimi test in Thailandia, dove l’obiettivo è confermare le cose che abbiamo provato qui”

