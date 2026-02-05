MotoGP | Bagnaia: “Sul tavolo ho grandi opportunità e deciderò molto presto”

Pecco Bagnaia lascia Sepang con il sorriso, la nuova Ducati Desmosedici GP 26 sembra assecondarlo, anche se il due volte iridato della MotoGP cercherà conferme in Thailandia.

Il Campionato non è ancora iniziato ma si pensa già al futuro. La riconferma accanto a Marc Marquez sembra una “Mission Impossible”, ma il #63 della Ducati ha le idee ben chiare e deciderà molto presto il suo futuro.

Un futuro che potrebbe essere ancora in sella ad una marca italiana, l’Aprilia, ma le case giapponesi strizzano l’occhiolino al pilota di Chivasso.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Futuro MotoGP

“Credo di essere un pilota da prima linea, quindi bisogna che le mie ambizioni mi portino sempre a stare in prima linea – ha detto a Sky Sport – Opportunità ce ne sono tante, fortunatamente quanto di buono fatto negli ultimi anni aiuta in questo momento. Ma senza pressione e senza fretta si farà la scelta più giusta”. Sempre sul futuro, ai microfoni di Dorna, ha aggiunto: “Sul tavolo ho grandi opportunità e deciderò molto presto”.

