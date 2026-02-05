MotoGP | Test Sepang Day 3, Morbidelli: “La nuova moto mi piace”

Test Sepang MotoGP – Buone sensazioni per Franco Morbidelli nel terzo giorni di test a Sepang, dove ha proseguito il lavoro con il nuovo pacchetto tecnico. Una scivolata in curva 14, fortunatamente senza conseguenze, ha momentaneamente interrotto il programma di lavoro. Il pilota italo-brasiliano ha chiuso la giornata in sesta posizione nella classifica combinata dei tempi.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Test Sepang Day 3

“Tre giorni di test positivi, abbiamo provato molte cose e soluzioni. Mi sono adattato al nuovo pacchetto passo dopo passo. Mi è mancato qualcosa nel time-attack, avrei potuto fare meglio, ma ho commesso un errore. Nel complesso, è stato un buon test. La nuova moto mi piace, anche se dobbiamo fare dei passi in avanti. Nel prossimo test a Buriram, proveremo a migliorare il grip al posteriore: ci abbiamo lavorato durante questo test a Sepang, abbiamo migliorato molto, ma dobbiamo migliorare ancora. Punteremo su questo e lavoreremo più su rifiniture e dettagli, come l’elettronica e piccole cose di setup per arrivare pronti alla gara in Thailandia”

