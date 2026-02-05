MotoGP | Test Sepang Day 3, Binder: “Contento del lavoro svolto”
Il pilota KTM ha chiuso in tredicesima posizione
Test Sepang MotoGP – Brad Binder ha chiuso in tredicesima posizione la terza e ultima giornata di test IRTA MotoGP a Sepang. Il pilota del team Red Bull KTM Factory Racing, ha completato un lavoro di messa a punto progressivo, concentrandosi soprattutto sulle sensazioni in sella e sulla raccolta di dati utili in vista dei prossimi appuntamenti. La MotoGP tornerà in pista dal 21 al 22 febbraio per l’ultima trance di pre-season, sul circuito di Buriram, in Thailandia.
Dichiarazioni Brad Binder, Test Sepang Day 3
“In questi giorni abbiamo messo insieme poco alla volta tutte le parti che abbiamo provato e mi sento molto meglio. Non sono riuscito a realizzare un giro davvero velocissimo, ma mi sono sentito più a mio agio sulla moto e i tempi arrivavano con più facilità. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto e penso che questa maggiore confidenza si trasformerà in più velocità nel prossimo test. Credo che possiamo migliorare ancora un po’ l’ingresso in curva, e questo ci porterà molto lontano. Ho un’idea molto più chiara di ciò che ho sotto di me”
