MotoGP | Test Sepang Day 3, Acosta: “In Thailandia voglio puntare alla velocità pura”

E’ un Pedro Acosta abbastanza soddisfatto quello che ha parlato al termine delle tre giorni di test IRTA svolti al Sepang International Circuit.

Il #37 della KTM dopo aver fatto prove di telaio nel Day 1 e aver usato la RC16 2025 nel Day 2, ha lavorato con entrambe nel Day 3 senza pensare al cronometro.

Le sensazioni sono state molto buone e nel prossimo test in programma a Buriram i prossimi 21 e 22 febbraio, punterà alla velocità pura.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 3 Test Sepang MotoGP 2026

“Il primo giorno ho fatto test sul telaio, poi ieri ho usato la moto 2025 e oggi abbiamo lavorato con entrambe, senza puntare davvero al tempo sul giro. Anche se stavamo provando molte cose e non conoscevo ancora bene la moto, direi che il tempo è stato piuttosto buono. Volevo avere un’immagine chiara nella mia testa dei componenti di cui abbiamo bisogno ora per la Thailandia e poi completare il pacchetto, e sono abbastanza soddisfatto. In Thailandia voglio puntare alla velocità pura, perché qui volevo passare più tempo in pista.

Foto: Valter Magatti

