MotoGP | Test Sepang Day 3, Acosta: “In Thailandia voglio puntare alla velocità pura”

Il #37 della KTM: "Sono abbastanza soddisfatto"

di Alessio Brunori5 Febbraio, 2026
E’ un Pedro Acosta abbastanza soddisfatto quello che ha parlato al termine delle tre giorni di test IRTA svolti al Sepang International Circuit.

Il #37 della KTM dopo aver fatto prove di telaio nel Day 1 e aver usato la RC16 2025 nel Day 2, ha lavorato con entrambe nel Day 3 senza pensare al cronometro.

Le sensazioni sono state molto buone e nel prossimo test in programma a Buriram i prossimi 21 e 22 febbraio, punterà alla velocità pura.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 3 Test Sepang MotoGP 2026

“Il primo giorno ho fatto test sul telaio, poi ieri ho usato la moto 2025 e oggi abbiamo lavorato con entrambe, senza puntare davvero al tempo sul giro. Anche se stavamo provando molte cose e non conoscevo ancora bene la moto, direi che il tempo è stato piuttosto buono. Volevo avere un’immagine chiara nella mia testa dei componenti di cui abbiamo bisogno ora per la Thailandia e poi completare il pacchetto, e sono abbastanza soddisfatto. In Thailandia voglio puntare alla velocità pura, perché qui volevo passare più tempo in pista.

Foto: Valter Magatti

