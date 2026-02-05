MotoGP | Test Sepang Day 3, Bastianini: “Possiamo ancora migliorare”
Il #23 della KTM: "Abbiamo lavorato molto sulla moto durante l’inverno"
Bilancio positivo per Enea Bastianini dopo la tre giorni di test malesi al Sepang International Circuit, tracciato che ha ospitato il primo test ufficiale della MotoGP 2026.
Il #23 della KTM ha lavorato molto in questi tre giorni e il feeling con il nuovo capotecnico, Andreas Madrid, gli da molta fiducia. I miglioramenti ci sono stati in ogni area, ecco cosa ha detto il pilota romagnolo del Team Tech3.
Dichiarazioni Enea Bastianini Day 3 Test Sepang MotoGP 2026
“È stato un test interessante. Abbiamo lavorato molto in questi tre giorni e siamo migliorati in ogni area; era importante per me ed è stato anche positivo lavorare con il mio nuovo capotecnico. Ora mi sento a mio agio sulla moto, grazie anche al lavoro fatto in inverno nella galleria del vento e ad altre cose qui. Abbiamo trovato buone soluzioni, ma possiamo ancora migliorare. È solo il primo test e vogliamo provare altro nel prossimo.
Abbiamo lavorato molto sulla moto durante l’inverno, soprattutto in galleria del vento, e in pista si vedono chiaramente i cambiamenti positivi. Credo che siamo migliorati in ogni area e mi sento a mio agio sulla moto. Questa settimana ho passato molto tempo con il mio nuovo capotecnico, Andreas Madrid, e mi sento davvero fiducioso in vista della stagione 2026 insieme a lui. Ovviamente questo è solo il primo test, quindi vogliamo analizzare tutto ciò su cui abbiamo lavorato qui e poi provare altre cose in Thailandia per continuare a migliorare.”
Foto: Valter Magatti
