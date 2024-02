MotoGP | Test Sepang Day 2, Rins: “Siamo abbastanza soddisfatti”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Alex Rins ha chiuso la seconda giornata di prove IRTA a Sepang con il tredicesimo tempo.

Dopo la seconda giornata di test prestagionali al Sepang International Circuit, il pilota Yamaha ha condiviso con entusiasmo i progressi compiuti e le scoperte fatte sulla Yamaha M1. Concentrandosi principalmente sul lato elettronico e sulla rifinitura di elementi testati nella precedente sessione, Rins ha sottolineato il suo impegno nel comprendere appieno la dinamica della moto. Sperimentando con diversi forcelloni e lavorando sul set-up, il pilota spagnolo ha accumulato chilometri preziosi, affinando la sua connessione con la M1 e cercando un assetto ottimale in linea con il suo stile di guida. La conferma positiva del funzionamento del motore, in una versione modificata rispetto a quella provata a Valencia, ha gettato le basi per una promettente stagione.

Dichiarazioni Alex Rins Test Sepang Day 2 MotoGP 2024

“Siamo abbastanza soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto oggi. Ci siamo concentrati un po’ di più sul lato elettronico, cercando solo di migliorare le cose che abbiamo provato ieri. Ho provato anche alcuni forcelloni diversi e abbiamo lavorato anche sul set-up. Nel complesso ho percorso qualche chilometro in sella alla moto e sono riuscito a capire meglio la M1, quindi posso provare a trovare un assetto migliore per adattare la moto al mio stile di guida. Il motore che Fabio ha provato a Valencia e che hanno portato qui – ma in versione modificata – funziona abbastanza bene. Quindi inizieremo sicuramente la stagione con questo motore.”