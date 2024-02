MotoGP | Test Sepang Day 2, Bagnaia: “Domani proverò il time attack”

Test Sepang MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia ha chiuso il day 2 dei test MotoGP a Sepang con il quinto tempo in 1’57.469, a 335 millesimi dal team-mate di box Enea Bastianini.

Il due volte Campione del Mondo della MotoGP (2022 e 2023) si è detto soddisfatto della giornata, concentrata sul migliorare l’erogazione del motore. Il #1 della Ducati ha provato anche la nuova carena e il nuovo scarico, entrambi hanno punti a favore e a sfavore.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Sepang Day 2 MotoGP 2024

“E’ stata un’altra giornata positiva, ci siamo concentrati sul migliorare l’erogazione del motore e abbiamo fatto un altro step” ha esordito il campione del mondo 2022 e 2023 in diretta a Sky Sport – “La carena nuova ha tanti punti a favore ma anche a sfavore e bisognerà lavorare sul setup. Per quanto riguarda lo scarico, ho bisogno domani di fare un’altra controprova: sembra molto buono, ma c’è qualcosa da migliorare. Giovedì sarà la mia giornata per i time attack, sperando non piova.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Vs Enea Bastianini Test Sepang Day 2 MotoGP 2024

“Siamo nella fase del massimo sviluppo della moto, è fondamentale sentire i feedback di entrambi i piloti e cercare di capire le sensazioni. E’ una cosa che ho sempre fatto e continuerò a fare: i weekend di gara sono un’altra cosa, ma nei test è importante andare tutti nella stessa direzione.”

