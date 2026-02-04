MotoGP | Test Sepang Day 2, Marini: “Mattinata impegnativa”

Sorrisi nel box Honda dopo la seconda giornata di test IRTA al Sepang International Circuit. Joan Mir ha ottenuto il miglior tempo con un time attack, mentre Luca Marini (nella foto, ndr) ha continuato a lavorare sulla messa a punto della nuova RC213V.

La giornata è stata caratterizzata dal grande caldo e dal meteo, con la classica pioggia malese a disturbare i piloti, che hanno comunque portato a casa buone informazioni.

I piloti Honda si sono divisi i carichi di lavoro e questo li ha aiutati ad essere più produttivi. Ecco cosa hanno detto il pesarese e il maiorchino.

Dichiarazioni Luca Marini Test Sepang Day 2 Honda Castrol MotoGP 2026

“Abbiamo avuto una mattinata impegnativa, cercando di sfruttare al massimo ogni giro e di centrare al meglio i nostri obiettivi. Anche senza la seconda sessione, abbiamo fatto molto. Tra me e gli altri piloti Honda abbiamo diviso un po’ il carico di lavoro, il che ci ha aiutato a essere più produttivi. Finora è stato un buon test e non abbiamo fretta di fare un lavoro enorme domani; possiamo concentrarci su ciò che dobbiamo fare e trovare l’equilibrio”.

Dichiarazioni Joan Mir Test Sepang Day 2 Honda Castrol MotoGP 2026

“Penso che dobbiamo essere contenti del tempo sul giro di oggi! Stamattina mi sentivo abbastanza forte e sono riuscito a spingere per un buon giro, la mia fiducia sta crescendo e questo si traduce in ciò che abbiamo visto oggi con la nuova gomma. Oggi ci siamo concentrati sul tempo sul giro al mattino prima di tornare al puzzle dei test. Domani dobbiamo fare un altro passo avanti e recuperare il tempo perso a causa della pioggia. Al momento sono contento di quello che abbiamo fatto, ma ci sarà anche molto lavoro da fare dopo i test”.

Foto: Valter Magatti

