MotoGP | Lorenzo sull’alleanza con Vinales: “Questo è il mio mondo”

Jorge Lorenzo ha iniziato una nuova fase della sua carriera. Il cinque volte iridato che aveva lasciato la MotoGP nel 2019, è tornato protagonista come coach di Maverick Vinales.

Una volta smessa la tuta, si è goduto la “pensione”, ma il richiamo della pista è stato troppo forte ed ha scoperto una nuova dimensione, quella di mettere a disposizione tutta la sua grande esperienza, in questo caso con Vinales.

I due si allenano insieme da diverse settimane per perfezionare la tecnica, anche insieme al papà di Jorge, Chico Lorenzo. Ecco cosa ha detto a tal proposito al sito ufficiale della MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Coach Maverick Vinales Test Sepang MotoGP 2026

“Mi sto divertendo molto, più di quanto mi aspettassi. Sapevo che mi piaceva condividere le mie conoscenze, ma non mi aspettavo di voler insegnare così tanto ciò che avevo fatto nel mio lavoro. Per me, allenarsi tra 7 e 9 ore ogni giorno non è pesante, è un piacere. È stata un po’ una coincidenza. Quando ero un collaudatore qualche anno fa, Vinales era già alla Yamaha e l’ho seguito per qualche giro. Gli ho dato qualche consiglio, ma nient’altro per gli anni successivi. Dopo che ha vinto con l’Aprilia ad Austin ’24 gli ho mandato un messaggio su Instagram e lui ha risposto. È stato allora che ho iniziato a pensare di lavorare insieme e abbiamo firmato un anno e mezzo dopo.”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Pensione

“Non posso dire che non mi sia piaciuto dopo la pensione, perché mi è piaciuto. Ma penso che nella vita bisogna avere delle sfide. L’ho trovato con investimenti, kart da corsa, un podcast… Ma non è la stessa cosa. Questo è il mio mondo, mi piace davvero stare nel paddock. Se riesco a vivere questo processo aiutando Vinales è fantastico. Non devo trovare sponsor né rischiare la vita in bici. Ovviamente ho i nervi quando vedo Maverick, quindi penso che sia il lavoro perfetto.”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Coach Maverick Vinales Tenuta fisica Test Sepang MotoGP 2026

“L’obiettivo è uscire là fuori in qualsiasi situazione (si riferisce al gran caldo della Malesia, nr). Se piove poco o tanto, non importa, devi andare perché magari la gara sarà così. Anche su pista di terra, con una gomma rotta, senza mettere il piede a terra, in situazioni molto scivolose, deve dare il massimo. Alla fine sono due ruote e un motore. È qui e ora. Devi dare il massimo per essere preparato in qualsiasi situazione. Più che un aspetto tecnico, è qualcosa di mentale. Pensa sempre positivamente e dì ‘questo è quello che abbiamo, dobbiamo dare il massimo’.”

2/5 - (1 vote)