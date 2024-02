MotoGP | Test Sepang Day 1, Rins: “Il modo di lavorare di Yamaha mi piace”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Alex Rins ha chiuso la prima giornata di prove IRTA a Sepang con l’undicesimo tempo.

Con gratitudine per l’incessante impegno del team, Rins ha sottolineato l’ampio spettro di prove svolte durante il periodo di test, incluso lo Shakedown che ha impegnato la squadra per due intere giornate. Nel suo racconto, Rins ha elogiato il piacevole modo di lavorare della squadra, sottolineando il reciproco adattamento tra pilota e staff tecnico. Concentrandosi sugli aspetti elettronici e sul comportamento della moto con gomme effettivamente usate, il pilota spagnolo ha esposto la sua felicità per i progressi ottenuti, sottolineando un approccio attento alla personalizzazione della moto in linea con il suo stile di guida.

Dichiarazioni Alex Rins Test Sepang Day 1 MotoGP 2024

“Sono molto grato per il lavoro che stiamo svolgendo. Stiamo testando molte cose. Lo abbiamo testato anche nello Shakedown, due giorni interi di lavoro. E il modo di lavorare è piuttosto carino: mi piace, sicuramente! Mi sto abituando al loro modo di lavorare e loro stanno imparando a conoscere il mio modo di lavorare. Oggi abbiamo testato molte cose dal punto di vista elettronico, lavorando sulla gomma realmente usata per capire come funziona la Yamaha e se riesco ad adattare un po’ la moto al mio stile di guida. Quindi sono abbastanza felice. Vediamo domani. Domani avremo più possibilità di migliorare e di provare più cose, perché oggi abbiamo utilizzato solo un treno di gomme nuove per testare le cose. Quindi, tutto è sotto controllo.”