MotoGP | Test Sepang Day 1, Mir: “C’è ancora molto da fare”

MotoGP Test Sepang Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la prima giornata di test ufficiali IRTA sul circuito di Sepang con il 14esimo tempo

Mir ha mantenuto la calma e lucidità dopo la prima giornata di test al Sepang International Circuit. Lo spagnolo ha riflettuto sulle prime prove, sottolineando i miglioramenti nei Settori 3 e 4, dove il ritmo della sua moto si è dimostrato promettente. Tuttavia Mir ha rivelato che la giornata è stata dedicata principalmente a esplorare nuove soluzioni, spiegando che non sempre ciò si traduce in un miglioramento immediato della moto. Mantenendo una prospettiva equilibrata, Mir ha rassicurato che c’è ancora molto lavoro da fare e che il team Honda sarà attento nell’analizzare i dati raccolti per prepararsi alla prossima sessione di test.

Dichiarazioni Joan Mir Test Sepang Day 1 Honda Repsol MotoGP 2024

“È solo il primo giorno, quindi rimango piuttosto calmo su tutto, dato che c’è ancora molto da fare. Siamo riusciti a migliorare nei Settori 3 e 4, lì il nostro ritmo è buono. Eravamo più veloci nella prima metà del giro durante lo Shakedown. Oggi si trattava di provare alcune cose nuove e per questo motivo è stato il primo giorno in cui penso che non abbiamo migliorato la moto. Questo può accadere quando stai provando molte cose. Come ho detto, non è un grosso problema perché domani torneremo in pista. Stasera dobbiamo confrontare i nostri dati”.

