MotoGP | Test Sepang Day 1, Miguel Oliveira: “Giornata buona”

MotoGP Test Sepang Aprilia Trackhouse Racing – Miguel Oliveira ha chiuso la prima giornata di test IRTA del 2024 su circuito di Sepang con il 15esimo tempo.

Il pilota portoghese, del team Trackhouse Racing Aprilia, ha inaugurato la stagione con un commento positivo dopo la prima giornata di test. Dopo un periodo di riposo, Oliveira ha espresso il suo entusiasmo nel tornare in sella. Nonostante una leggera caduta che ha causato un lieve disagio alla spalla, il pilota portoghese ha delineato le aree che richiedono attenzione per ottenere il massimo potenziale dalla moto.

Dichiarazioni Miguel Oliveira Test Sepang MotoGP 2024

“E’ stata una buona giornata. Ero molto entusiasta di iniziare i test perché non guido da molto tempo. Penso che tutti sulla griglia fossero entusiasti di iniziare. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare: dare le prime impressioni sulla moto, iniziare a guidarla, provare alcune cose, niente di pazzesco. Non abbiamo toccato troppo la moto. Alcune cose funzionano, altre no, il che è normale per una moto nuova. Immediatamente quello che sentiamo è un grande potenziale, ma dobbiamo ancora mettere tutto insieme e bilanciare meglio la moto. Il lato aerodinamico è un po’ diverso, quindi dobbiamo aggiustarlo. Nel complesso mi sentivo bene, anche se ho avuto una piccola caduta in cui mi sono fatto nuovamente male alla piastra della spalla, ma è andata molto meglio durante il pomeriggio e ho potuto portare a termine il piano completo che avevamo programmato. Domani affronteremo un’altra lunga giornata”.