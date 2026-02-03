MotoGP | Test Sepang Day 1, Marc Marquez: “E’ andata bene ma i weekend di gara sono molto diversi”

A distanza di 121 giorni Marc Marquez è tornato in sella ad una MotoGP. Lo ha fatto a Sepang dove si sta svolgendo la tre giorni di test IRTA della Top Class.

Il miglior tempo non deve ingannare, almeno a sentire le parole del nove volte iridato, che è ancora rigido in sella alla Ducati Desmosedici GP 26, anche se già nel pomeriggio le cose andavano meglio.

La mattinata malese è servita per sciogliere il corpo dopo mesi complicati (si era infortunato dopo essere stato tamponati da Bezzecchi in Indonesia e si era poi dovuto operare alla spalla destra, ndr), mentre nel pomeriggio il #93 ha spinto, entrando nel vivo del lavoro di sviluppo.

Dichiarazioni Marc Marquez Test Sepang Day 1 MotoGP 2026

“E’ andata bene. Ero rigido, soprattutto al mattino, molto rigido sulla moto – ha detto così come riportato da Marca.com – In realtà c’era un planning e l’ho detto allo staff Ducati: ‘Ho bisogno della mattinata per me. Non sono pronto’. Ero ottimista, ma mi è costato un po’ più del normale. E già nel pomeriggio, quando ho iniziato a guidare come si deve guidare una MotoGP abbiamo cominciato a provare diverse cosette. È un test di preparazione tecnica, ma per me anche di preparazione fisica in vista della Thailandia.”

Forma fisica Marc Marquez Test Sepang Day 1

“Se due mesi fa mi avessero detto che sarei arrivato al test della Malesia in queste condizioni, l’avrei firmato e controfirmato, perché sto meglio di quanto ci aspettassimo. Ma abbiamo ancora tre settimane davanti prima della prima gara, che è l’obiettivo, dove voglio essere molto più a posto fisicamente e, soprattutto, poi ci sono altre due settimane fino al Brasile, che mi aiuteranno a continuare a migliorare. Ho fatto stint da due o tre giri, non volevo farne di più, non volevo bruciarmi il primo giorno. Lo vedrò e lo capirò meglio quando domani o il terzo giorno farò stint un po’ più lunghi.”

Nuova Ducati Desmosedici GP 26 Marc Marquez Test Sepang Day 1

“Tecnicamente, dato che non si può cambiare l’elemento principale, la parte grande di una moto, cioè il motore, ci sono pochi cambiamenti. Qui, nel test, con così tanta gomma in pista, tutto va, tutto funziona abbastanza bene, ma devi stare attento a vari aspetti per avere una buona base, soprattutto pensando alle 22 gare, non solo a circuiti come quello della Malesia, che sono molto lunghi. Ma il concetto, o i miglioramenti del 2026, li stiamo introducendo poco a poco. È un test complicato e difficile perché, dato che il test della Thailandia è così vicino alla gara, molte cose devono essere decise qui.”

Bagnaia e Alex Marquez

“Pecco è un pilota veloce, velocissimo. Se guardi l’anno scorso, è arrivato primo o secondo. È uno dei piloti che lotterà per il titolo. Anche Alex è andato forte. In questo test, il primo giorno, ma ancora di più il secondo, non importa essere primo, secondo, terzo o quarto. L’importante è che il ritmo ci sia, che tu abbia buone sensazioni e che tu sia tra i primi 5-6. Il resto è un extra. Poi, quando arrivano gare come quella della Thailandia o gare in cui hai meno preparazione e meno gomma in pista, è lì che puoi capire davvero il potenziale. L’anno scorso, qui, credo che Alex e Pecco abbiano chiuso il test primo e secondo; andavano molto veloci e per me era un po’ più difficile. I weekend di gara sono molto diversi.”

