MotoGP | Martin subito in palla nei test di Sepang [VIDEO]

MotoGP Test Malesia – Jorge Martin ha chiuso al comando la prima giornata di test pre-season sul tracciato di Sepang. In sella alla nuova GP24, lo spagnolo della Ducati Pramac ha fermato il cronometro sull’1’57″951, circa due decimi e mezzo più rapido della vera sorpresa di giornata, ovvero Pedro Acosta.

Lo spagnolo, a conferma dell’ottimo feeling instaurato con la RC16, è stato inserito nelle rotazioni dei piloti ufficiali e come Jack Miller e Brad Binder proverà alcune nuove componenti che la compagine austriaca porterà in pista nei prossimi giorni. Una parziale promozione che ha confermato il talento cristallino del pilota spagnolo.

Terzo crono nella classifica combinata dei tempi per Fabio Quartararo, sorridente al termine di questo Day 1 in sella alla M1 2024, seguito a ruota da Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini e Maverick Vinales, protagonista di diverse prove comparative per quello che riguarda l’aerodinamica della nuova RSGP24.

Completano la graduatoria della top dieci Alex Marquez, più fortunato rispetto al compagno di scuderia Marc Marquez (quattro problemi tecnici hanno rallentato il programma di lavoro dell’iberico, 9°), Marco Bezzecchi e Johann Zarco, primo tra le Honda ma soddisfatto dei passi in avanti compiuti dalla casa giapponese. Appuntamento a domani per la seconda delle tre giornate di lavoro previste in Asia.